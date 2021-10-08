Понасенков — об участии в ЧБД: Конный рейд по тылам провинциального быдлячества

Участие публициста Евгения Понасенкова в ютуб-шоу "Что было дальше" (ЧБД) было "военным походом" по тылам "провинциального быдлячества". Такими впечатлениями он поделился в беседе с Лайфом.

"Все эти передачи для очень примитивного контингента. Это даже не пошлость, это почти даже не для людей сделано. Юмор бывает чёрный, английский, пошлый, бывает похабный. Это даже не похабный юмор, это убожество", — обозначил свои мотивы Евгений Николаевич.

Он подчеркнул, что согласился на "мольбы" создателей шоу из-за возможности "зацепить внимание хотя бы нескольких сотен тех, кто просто не совсем потерян", и хотел переманить их в свою аудиторию. Понасенков добавил, что своим появлением в проекте он провёл "конный рейд по тылам врага", которому нельзя сдавать позиции.

"Это был военный поход. А в военном походе не всё же нравится. Тем более в данном случае это борьба не с какой-нибудь достойной европейской армией. Это провинциальное быдлячество, которое делает материал ровно для такого же уровня провинциальных существ. Это отчасти миссия борьбы, конный рейд по тылам врага. Но мы не должны сдавать позиции и отдавать этим существам (создателям шоу. — Прим. Лайфа) аудиторию полностью", — обозначил Понасенков.