Делами о смертельном отравлении алкоголем 18 жителей Оренбуржья займётся центральный аппарат СК

Уголовное дело об отравлении 18 человек суррогатным алкоголем в Оренбургской области будет расследовать центральный аппарат СК. Об этом журналистам сообщила в пятницу официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"В связи с общественным резонансом председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело, возбуждённое по факту отравления людей алкогольной продукцией в Оренбургской области, в Главное следственное управление СК для полного и всестороннего расследования", — проинформировала она.

Лайф рассказывал, что ранее Следственный комитет уже задержал несколько человек по делу о массовом отравлении спиртным. Один из них — 29-летний житель Орска — организовал нелегальное производство и сбыт опасной продукции. 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя жительница посёлка Красночабанский продали контрафактный алкоголь погибшим. Всего задержанных шестеро.