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Делами о смертельном отравлении алкоголем 18 жителей Оренбуржья займётся центральный аппарат СК

По следам этой трагедии возбуждено уже пять уголовных производств, задержано шесть человек.

8 октября, 12:56

Фото © Агентство "Москва"

Уголовное дело об отравлении 18 человек суррогатным алкоголем в Оренбургской области будет расследовать центральный аппарат СК. Об этом журналистам сообщила в пятницу официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"В связи с общественным резонансом председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело, возбуждённое по факту отравления людей алкогольной продукцией в Оренбургской области, в Главное следственное управление СК для полного и всестороннего расследования", — проинформировала она.

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Лайф рассказывал, что ранее Следственный комитет уже задержал несколько человек по делу о массовом отравлении спиртным. Один из них — 29-летний житель Орска — организовал нелегальное производство и сбыт опасной продукции. 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя жительница посёлка Красночабанский продали контрафактный алкоголь погибшим. Всего задержанных шестеро.

В некоторых случаях выявленная концентрация чистого этанола в организме погибших была в три – пять раз выше смертельной дозы.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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