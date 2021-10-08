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Объявивший голодовку Саакашвили похудел в тюрьме более чем на 12 кг

По словам адвоката, самочувствие его подзащитного начинает ухудшаться.

8 октября, 12:38
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Михаил Саакашвили</a></p>

Фото © Facebook / Михаил Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили за восемь дней голодовки в тюрьме похудел более чем на 12 килограммов. Об этом рассказал его адвокат Бека Басилия.

"Его моральное состояние хорошее, но его физическое состояние, естественно, начинает ухудшаться", — сказал он журналистам после встречи с подзащитным.

Бека Басилия сообщил, что они ещё не получили ответ от пенитенциарной службы насчёт требования о допуске к Саакашвили его личного врача для осмотра. По словам адвоката, прокуратура также незаконно запретила задержанному звонить кому-либо.

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Напомним, утром 1 октября Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером этого же дня стало известно о его задержании. Экс-президента, которого на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств, поместили в тюрьму неподалёку от Тбилиси. В знак протеста политик объявил голодовку. Среди прочего он также потребовал допустить к нему консула Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем премьер-министр Грузии пообещал, что Саакашвили отсидит полный тюремный срок (на родине ему грозит девять лет заключения), а президент Саломе Зурабишвили уже заявила, что не помилует задержанного.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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