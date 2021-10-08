Объявивший голодовку Саакашвили похудел в тюрьме более чем на 12 кг

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили за восемь дней голодовки в тюрьме похудел более чем на 12 килограммов. Об этом рассказал его адвокат Бека Басилия.

"Его моральное состояние хорошее, но его физическое состояние, естественно, начинает ухудшаться", — сказал он журналистам после встречи с подзащитным.