Избитый приезжими в метро парень не хотел рассказывать о драке, чтобы не тревожить маму
Начальник УВД навестил пострадавшего в больнице и выразил благодарность за проявленную гражданскую позицию.
Избитый приезжими в метро парень не хотел рассказывать о драке, чтобы не тревожить маму. Видео © ГУ МВД России по г. Москве
Москвич Роман Ковалёв, который заступился за девушку в столичном метро и был жестоко избит тремя уроженцами Дагестана, не хотел, чтобы об этой истории стало известно, потому что боялся тревожить маму.
"Не хотел какой-то популярности. Наоборот, думал, вот бы мама не узнала. Просто отлежаться немножко, чтобы не волновать", — признался он во время разговора с начальником УВД генерал-майором полиции Шамилем Сибановым.
Правоохранитель навестил молодого человека в больнице и выразил благодарность за проявленные гражданскую позицию и отвагу, сообщается на официальном сайте столичного ГУ МВД России.
"Вы совершили настоящий подвиг, вступив в схватку с преступниками, угрожавшими жизни и здоровью пассажиров", — сказал Сибанов.
Напомним, вечером 4 октября в вагоне метро между станциями "Измайловская" и "Первомайская" завязалась драка между москвичом и тремя приезжими. Молодой человек заступился за девушку и был сильно избит. В отношении напавших возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Лайф рассказывал, что 6 октября суд отправил жестоко избивших парня приезжих под стражу. Позже по поручению главы СКР Александра Бастрыкина дело было переквалифицировано на статью "Покушение на убийство", а также добавлена ещё одна статья — "Применение насилия в отношении представителя власти". В Дагестане, уроженцами которого являются злоумышленники, призвали сурово наказать молодых людей. Пострадавшего тоже наградят медалью "Доблесть и отвага" СК РФ.
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