Избитый приезжими в метро парень не хотел рассказывать о драке, чтобы не тревожить маму. Видео © ГУ МВД России по г. Москве

Москвич Роман Ковалёв, который заступился за девушку в столичном метро и был жестоко избит тремя уроженцами Дагестана, не хотел, чтобы об этой истории стало известно, потому что боялся тревожить маму.

"Не хотел какой-то популярности. Наоборот, думал, вот бы мама не узнала. Просто отлежаться немножко, чтобы не волновать", — признался он во время разговора с начальником УВД генерал-майором полиции Шамилем Сибановым.

Правоохранитель навестил молодого человека в больнице и выразил благодарность за проявленные гражданскую позицию и отвагу, сообщается на официальном сайте столичного ГУ МВД России.