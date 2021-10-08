НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Пермском крае школьники устроили оргию около лицея

В учебном заведении инцидент комментировать не стали, а правоохранители начали проверку.

8 октября, 12:23

Фото © Shutterstock

В городе Лысьве Пермского края ученики в возрасте от восьми до двенадцати лет устроили оргию около лицея, которую засняли на видео и распространили в соцсетях. Об этом URA.ru анонимно сообщил житель города.

"В одной из лысьвенских групп в соцсетях в закрытой беседе, где в основном состоят подростки, распространили видео, как парни, самому маленькому, наверное, семь или восемь лет, а другим примерно по двенадцать лет, насилуют один другого по обоюдному согласию. И подпись к видео "Обратите внимание, что всё происходит у школы". И это просто ужас", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, вот уже второй день жители маленького провинциального города находятся в шоке, так как здесь все друг друга знают. Он также добавил, что из соцсетей видео уже удалено. Отмечается, что в учебном заведении на звонок журналистов не ответили. Самим инцидентом заинтересовались правоохранители.

Маленький гигант большого секса: Как генералиссимус Суворов шокировал современников любовным пылом

Маленький гигант большого секса: Как генералиссимус Суворов шокировал современников любовным пылом

Ранее Лайф сообщал о том, что российский школьник пожаловался на подростка, уколовшего его шприцем в ягодицу. Сейчас слова матери восьмилетнего ребёнка проверяют правоохранители. По соцсетям разлетелось видео момента предполагаемого нападения.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Пациенты ковидного госпиталя в Таиланде устроили оргию с наркотиками

29 августа, 09:50

В Красноярске второклассники массово отравились едой из школьной столовой

4 октября, 07:40

Студент-медик облил бывшую возлюбленную кислотой, переодевшись женщиной, чтобы она открыла ему дверь

сегодня в 13:12

Заявление на топ-менеджера ГК "Самолёт" Лефеля подала компания "ПИК"

сегодня в 13:34

"Пусть говорят": Катя Лель высказалась о поразительном сходстве её дочери с Константином Хабенским

сегодня в 13:25

Новости партнеров

Layer 1