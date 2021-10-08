В Пермском крае школьники устроили оргию около лицея

В городе Лысьве Пермского края ученики в возрасте от восьми до двенадцати лет устроили оргию около лицея, которую засняли на видео и распространили в соцсетях. Об этом URA.ru анонимно сообщил житель города.

"В одной из лысьвенских групп в соцсетях в закрытой беседе, где в основном состоят подростки, распространили видео, как парни, самому маленькому, наверное, семь или восемь лет, а другим примерно по двенадцать лет, насилуют один другого по обоюдному согласию. И подпись к видео "Обратите внимание, что всё происходит у школы". И это просто ужас", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, вот уже второй день жители маленького провинциального города находятся в шоке, так как здесь все друг друга знают. Он также добавил, что из соцсетей видео уже удалено. Отмечается, что в учебном заведении на звонок журналистов не ответили. Самим инцидентом заинтересовались правоохранители.