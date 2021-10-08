НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Амурской области заключённый сбежал из колонии, чтобы помириться с любимой

На свободе "тюремный Дон Жуан" пробыл всего два часа, а потом был задержан бдительными полицейскими.

8 октября, 12:44
<p>Фото © ТАСС / Валентин Спринчак</p>

Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

История, полная романтики и неудач, разыгралась в Приамурье. Там заключённый, пребывавший в колонии-поселения, сбежал из неволи ради того, чтобы помириться с возлюбленной.

Как пишет телеграм-канал SHOT, с женщиной 39-летний Александр встретился, когда уже был в местах не столь отдалённых — Оксана тогда принесла посылку другому осуждённому. Парень познакомился с гостьей, они разговорились и с тех пор вместе были уже 1,5 года.

Однако на днях отношения дали трещину — пара серьёзно поругалась. Возлюбленная отпрашивалась у своего парня на встречу с коллегами — хотели с подругами отметить День учителя. Но Александр был против. Однако долго переносить размолвку он не смог. В час ночи решился на побег и, перемахнув забор, помчался к любимой. Девушку он нашёл, но счастье длилось всего пару часов, потому что пришло время возвращаться в колонию — мужчину задержали полицейские.

Из колонии под Ульяновском сбежал заключённый

Из колонии под Ульяновском сбежал заключённый

Как сообщили в региональном УМВД, в селе Возжаевка Амурской области остановили автомобиль "Тойота-Спринтер". Водитель авто находился в состоянии алкогольного опьянения. А при проверке по базам данных выяснилось, что мужчина должен отбывать наказание в колонии. В итоге его задержали и вернули за решётку. Тюремному "Ромео" оставалось сидеть всего четыре года, однако теперь на свободу он выйдет чуточку позже.

В Новгородской области бывший зэк дважды ударил полицейского кирпичом по голове

В Новгородской области бывший зэк дважды ударил полицейского кирпичом по голове

Ранее Лайф рассказывал, что не так давно пятеро заключённых совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Поймали всех, в том числе и Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1