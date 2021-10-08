В Амурской области заключённый сбежал из колонии, чтобы помириться с любимой

История, полная романтики и неудач, разыгралась в Приамурье. Там заключённый, пребывавший в колонии-поселения, сбежал из неволи ради того, чтобы помириться с возлюбленной.

Как пишет телеграм-канал SHOT, с женщиной 39-летний Александр встретился, когда уже был в местах не столь отдалённых — Оксана тогда принесла посылку другому осуждённому. Парень познакомился с гостьей, они разговорились и с тех пор вместе были уже 1,5 года.

Однако на днях отношения дали трещину — пара серьёзно поругалась. Возлюбленная отпрашивалась у своего парня на встречу с коллегами — хотели с подругами отметить День учителя. Но Александр был против. Однако долго переносить размолвку он не смог. В час ночи решился на побег и, перемахнув забор, помчался к любимой. Девушку он нашёл, но счастье длилось всего пару часов, потому что пришло время возвращаться в колонию — мужчину задержали полицейские.