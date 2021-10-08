В Амурской области заключённый сбежал из колонии, чтобы помириться с любимой
На свободе "тюремный Дон Жуан" пробыл всего два часа, а потом был задержан бдительными полицейскими.
Фото © ТАСС / Валентин Спринчак
История, полная романтики и неудач, разыгралась в Приамурье. Там заключённый, пребывавший в колонии-поселения, сбежал из неволи ради того, чтобы помириться с возлюбленной.
Как пишет телеграм-канал SHOT, с женщиной 39-летний Александр встретился, когда уже был в местах не столь отдалённых — Оксана тогда принесла посылку другому осуждённому. Парень познакомился с гостьей, они разговорились и с тех пор вместе были уже 1,5 года.
Однако на днях отношения дали трещину — пара серьёзно поругалась. Возлюбленная отпрашивалась у своего парня на встречу с коллегами — хотели с подругами отметить День учителя. Но Александр был против. Однако долго переносить размолвку он не смог. В час ночи решился на побег и, перемахнув забор, помчался к любимой. Девушку он нашёл, но счастье длилось всего пару часов, потому что пришло время возвращаться в колонию — мужчину задержали полицейские.
Как сообщили в региональном УМВД, в селе Возжаевка Амурской области остановили автомобиль "Тойота-Спринтер". Водитель авто находился в состоянии алкогольного опьянения. А при проверке по базам данных выяснилось, что мужчина должен отбывать наказание в колонии. В итоге его задержали и вернули за решётку. Тюремному "Ромео" оставалось сидеть всего четыре года, однако теперь на свободу он выйдет чуточку позже.
Ранее Лайф рассказывал, что не так давно пятеро заключённых совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Поймали всех, в том числе и Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова.
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