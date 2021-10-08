Российский политолог и журналист Георгий Бовт в беседе с радио "Комсомольская правда" прогнозировал, насколько предстоящая зима выдастся сложной для Европы из-за тяжёлой ситуации с газом. По его мнению, многие европейцы не заметят сложностей из-за мягкого климата и привычки экономить.

"В Европе сравнительно тёплая зима. К тому же они и до этого экономили. Даже в самых тёплых средиземноморских странах зима довольно поганая и холодная, поэтому они там ходят всю зиму в соплях, поскольку они экономят на отоплении, которое чаще всего электрическое, оно действительно дорогое. Да и газовое тоже дорогое", — пояснил политолог, отметив, что в Испании, например, не везде есть центральное газоснабжение, топят дома там газовыми баллонами, что дорого, хлопотно и пожароопасно.