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"Они и до этого экономили": Политолог рассказал, как Европа переживёт зиму на фоне роста цен на газ

Рекордное подорожание топлива началось в августе, и 6 октября стоимость побила исторический рекорд, превысив $1900.

8 октября, 12:59

Фото © Pexels

Российский политолог и журналист Георгий Бовт в беседе с радио "Комсомольская правда" прогнозировал, насколько предстоящая зима выдастся сложной для Европы из-за тяжёлой ситуации с газом. По его мнению, многие европейцы не заметят сложностей из-за мягкого климата и привычки экономить.

"В Европе сравнительно тёплая зима. К тому же они и до этого экономили. Даже в самых тёплых средиземноморских странах зима довольно поганая и холодная, поэтому они там ходят всю зиму в соплях, поскольку они экономят на отоплении, которое чаще всего электрическое, оно действительно дорогое. Да и газовое тоже дорогое", — пояснил политолог, отметив, что в Испании, например, не везде есть центральное газоснабжение, топят дома там газовыми баллонами, что дорого, хлопотно и пожароопасно.

Экономист объяснил резкий скачок цены на газ в Европе

Экономист объяснил резкий скачок цены на газ в Европе

Напомним, рекордный рост цен на топливо в Европе начался в августе, и к 1 октября стоимость газа приблизилась к 1200 долларам за тысячу кубометров и продолжила расти. В среду, 6 октября, цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1900 долларов. Позже началось резкое снижение. При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что России невыгоден нынешний ажиотаж на газовом рынке. Российский лидер вспомнил, что эксперты в Брюсселе реагировали на приближающуюся угрозу в этой сфере "с известной долей снобизма", а теперь Европа страдает.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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