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Заявление на топ-менеджера ГК "Самолёт" Лефеля подала ПИК

Как стало известно, его арест не связан с деятельностью в "Самолёте".

8 октября, 13:34

Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Заявление в отношении директора по развитию регионов ГК "Самолёт" Александра Лефеля было подано от ГК "ПИК", где он более двух лет назад занимал пост вице-президента. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе компании.

В ПИК уточнили, что Лефель был уволен в апреле 2019 года. При этом представитель ГК "Самолёт" рассказал о том, что менеджер начал работать в их компании только в 2021 году.

"Его арест не связан с работой в "Самолёте", пояснили ТАСС в пресс-службе девелоперской группы.

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Напомним, топ-менеджер ГК "Самолёт" Александр Лефель был задержан сегодня в Москве. Он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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