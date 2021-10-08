Заявление на топ-менеджера ГК "Самолёт" Лефеля подала ПИК

Заявление в отношении директора по развитию регионов ГК "Самолёт" Александра Лефеля было подано от ГК "ПИК", где он более двух лет назад занимал пост вице-президента. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе компании.

В ПИК уточнили, что Лефель был уволен в апреле 2019 года. При этом представитель ГК "Самолёт" рассказал о том, что менеджер начал работать в их компании только в 2021 году.

"Его арест не связан с работой в "Самолёте", — пояснили ТАСС в пресс-службе девелоперской группы.