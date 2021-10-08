"Пусть говорят": Катя Лель высказалась о поразительном сходстве её дочери с Константином Хабенским
Певица вышла замуж за российского бизнесмена Игоря Кузнецова ещё 13 лет назад, а спустя год у пары родилась дочка Эмилия.
Фото © Instagram / katyalelofficial
Певица и звезда нулевых Катя Лель прокомментировала сообщения о том, что её дочь Эмилия поразительно похожа на российского актёра Константина Хабенского, а также ответила на слухи, которые распространяют псевдопочитатели артистки, о том, что у двух звёзд даже был роман.
Исполнительница относится к этим сплетням с улыбкой. Лель вышла замуж за российского бизнесмена Игоря Кузнецова 13 лет назад, а спустя год у пары родилась дочка. Катя опровергла "грязные сплетни", дав понять завистникам, что счастлива в семейной жизни.
"Это очень смешно, но мало кто на кого похож. Пусть говорят!" — сообщила артистка в эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия-1".
Ранее Катя Лель вступилась за тиктокеров, которых обвинили в издевательствах над Славой Зайцевым. По словам певицы, не всё в этом мире имеет какой-то подвох или мошенничество, как кажется людям. Иногда бывают просто добрые отношения.
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