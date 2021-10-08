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"Пусть говорят": Катя Лель высказалась о поразительном сходстве её дочери с Константином Хабенским

Певица вышла замуж за российского бизнесмена Игоря Кузнецова ещё 13 лет назад, а спустя год у пары родилась дочка Эмилия.

8 октября, 13:25
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/katyalelofficial/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">katyalelofficial</a></p>

Фото © Instagram / katyalelofficial

Певица и звезда нулевых Катя Лель прокомментировала сообщения о том, что её дочь Эмилия поразительно похожа на российского актёра Константина Хабенского, а также ответила на слухи, которые распространяют псевдопочитатели артистки, о том, что у двух звёзд даже был роман.

Исполнительница относится к этим сплетням с улыбкой. Лель вышла замуж за российского бизнесмена Игоря Кузнецова 13 лет назад, а спустя год у пары родилась дочка. Катя опровергла "грязные сплетни", дав понять завистникам, что счастлива в семейной жизни.

"Это очень смешно, но мало кто на кого похож. Пусть говорят!" — сообщила артистка в эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия-1".

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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