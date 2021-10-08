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Регион
Опубликовано 8 октября 2021, 14:01

Овечкин, Кучеров и Василевский вошли в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине

Фото © NHL

Фото © NHL

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Соперниками России в группе станут Чехия, Швейцария и Дания.

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, а также игроки "Тампы-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский и Никита Кучеров вошли в состав сборной России на Олимпиаду 2022 года в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

Расширенные составы команды из 55 хоккеистов должны быть названы к 15 октября. Окончательные заявки будут сформированы только в январе.

В начале сентября Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объявила, что хоккеисты НХЛ смогут принять участие в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. При этом североамериканская лига оставляет за собой право в последний момент изменить своё решение в зависимости от ситуации с распространением коронавируса.

Напомним, что хоккеисты НХЛ выступали на Олимпиадах с 1998 по 2014 год. Перед Играми-2018 в Пхёнчхане заинтересованные стороны не смогли договориться о страховании игроков.

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Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. На групповом этапе сборная России по хоккею сыграет с командами Чехии и Швейцарии, а также с одним из победителей квалификации.

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Роман Фейгин
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