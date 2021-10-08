Ущерб по делу бывшего вице-президента ПИК Лефеля оценили в 100 млн рублей
В отношении бизнесмена возбуждено два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), которые были соединены в одно производство.
Фото © Facebook / Александр Лефель
Сумма ущерба по делу бывшего вице-президента ГК "ПИК" Александра Лефеля составила 100 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе компании. Уточняется, что следствие предъявило обвинение по двум эпизодам мошенничества.
"Общая сумма ущерба составила 100 миллионов рублей. За счёт средств компании работы завершены в полном объёме, после чего в правоохранительные органы подано заявление о преступлении. Компания признана потерпевшей и гражданским истцом по делу, оказывает полное содействие расследованию", — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что правонарушения бывшего вице-президента ПИК связаны со строительством ЖК в Санкт-Петербурге и коснулись в том числе средств дольщиков строительства при осуществлении работ на стадии "нулевого цикла".
Ранее Лайф сообщал, что в Москве задержан топ-менеджер ГК "Самолёт" Александр Лефель. Он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
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