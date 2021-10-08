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Ущерб по делу бывшего вице-президента ПИК Лефеля оценили в 100 млн рублей

В отношении бизнесмена возбуждено два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), которые были соединены в одно производство.

8 октября, 13:58
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100002072485026&sk=photos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Александр Лефель</a></p>

Фото © Facebook / Александр Лефель

Сумма ущерба по делу бывшего вице-президента ГК "ПИК" Александра Лефеля составила 100 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе компании. Уточняется, что следствие предъявило обвинение по двум эпизодам мошенничества.

"Общая сумма ущерба составила 100 миллионов рублей. За счёт средств компании работы завершены в полном объёме, после чего в правоохранительные органы подано заявление о преступлении. Компания признана потерпевшей и гражданским истцом по делу, оказывает полное содействие расследованию", — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Заявление на топ-менеджера ГК "Самолёт" Лефеля подала ПИК

Заявление на топ-менеджера ГК "Самолёт" Лефеля подала ПИК

Отмечается, что правонарушения бывшего вице-президента ПИК связаны со строительством ЖК в Санкт-Петербурге и коснулись в том числе средств дольщиков строительства при осуществлении работ на стадии "нулевого цикла".

Ранее Лайф сообщал, что в Москве задержан топ-менеджер ГК "Самолёт" Александр Лефель. Он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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