Ущерб по делу бывшего вице-президента ПИК Лефеля оценили в 100 млн рублей

Сумма ущерба по делу бывшего вице-президента ГК "ПИК" Александра Лефеля составила 100 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе компании. Уточняется, что следствие предъявило обвинение по двум эпизодам мошенничества.

"Общая сумма ущерба составила 100 миллионов рублей. За счёт средств компании работы завершены в полном объёме, после чего в правоохранительные органы подано заявление о преступлении. Компания признана потерпевшей и гражданским истцом по делу, оказывает полное содействие расследованию", — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что правонарушения бывшего вице-президента ПИК связаны со строительством ЖК в Санкт-Петербурге и коснулись в том числе средств дольщиков строительства при осуществлении работ на стадии "нулевого цикла".