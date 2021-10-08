Читатели портала Yahoo News Japan сочли популизмом требование нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о передаче под юрисдикцию Токио всех островов Курильской гряды. Об этом говорится в комментариях, которые перевёл на русский язык портал ИноСМИ.ru. Проницательные японцы сочли, что этот план нереализуем, а выгоду от конфронтации Токио и Москвы получат только США.

"Да хватит нам и двух островов — Хабомаи и Шикотана. Итуруп и Кунашир — это уже затея американцев. Это им нужны эти острова!" — написал пользователь patrashu.

"Надо же, как Кисида расхрабрился. А я думаю, что нам не то что четыре острова, нам и два-то не вернуть! С Россией это пустая трата времени. Исходить нужно из того, что Путин просто поздравил Кисиду с избранием премьером — вот и всё", — полагает читатель xfv.

"Мы же уже объявляли о позиции на возврат двух островов. Чего же теперь опять заговорили о четырёх?" — недоумевает sakanuken.

"Жду не дождусь от Японии хотя бы одного шага, который сделает её хоть чуть-чуть менее зависимым от Америки псом!" — иронизирует lel.

Напомним, Япония оспаривает принадлежность Южных Курил в течение десятилетий, после того как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.