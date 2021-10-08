"Хватит нам и двух островов": Японцы сочли популизмом "ультиматум" нового премьера по Курилам
По мнению читателей Yahoo News Japan, Кисида подыгрывает американцам, вместо того чтобы ставить перед собой реальные планы и идти договариваться с Россией.
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Читатели портала Yahoo News Japan сочли популизмом требование нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о передаче под юрисдикцию Токио всех островов Курильской гряды. Об этом говорится в комментариях, которые перевёл на русский язык портал ИноСМИ.ru. Проницательные японцы сочли, что этот план нереализуем, а выгоду от конфронтации Токио и Москвы получат только США.
"Да хватит нам и двух островов — Хабомаи и Шикотана. Итуруп и Кунашир — это уже затея американцев. Это им нужны эти острова!" — написал пользователь patrashu.
"Надо же, как Кисида расхрабрился. А я думаю, что нам не то что четыре острова, нам и два-то не вернуть! С Россией это пустая трата времени. Исходить нужно из того, что Путин просто поздравил Кисиду с избранием премьером — вот и всё", — полагает читатель xfv.
"Мы же уже объявляли о позиции на возврат двух островов. Чего же теперь опять заговорили о четырёх?" — недоумевает sakanuken.
"Жду не дождусь от Японии хотя бы одного шага, который сделает её хоть чуть-чуть менее зависимым от Америки псом!" — иронизирует lel.
Напомним, Япония оспаривает принадлежность Южных Курил в течение десятилетий, после того как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.
Ранее министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что особый налоговый режим на Курилах планируется создать до конца 2021 года. Цель проекта — сделать острова привлекательными для зарубежных инвесторов. А вот генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като возмутился таким решением и заявил, что эти намерения противоречат позиции Токио по данным территориям.
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