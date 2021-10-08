Google грозит штраф на 8 млн рублей за неудаление запрещённой информации
Заседание суда по двум протоколам пройдёт в начале ноября. Компания пока не давала комментариев по этому поводу.
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В адрес IT-гиганта Google были составлены два протокола с суммарным штрафом в восемь миллионов рублей за отказ удалять запрещённый на территории России контент. Об этом сообщили ТАСС в 422-м мировом судебном участке Таганского района Москвы.
"В суд поступили два протокола, составленные в отношении Google по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("Отказ удалить информацию в случае, если это предусмотрено законодательством РФ"). По каждому из них компании грозит штраф в размере до четырёх миллионов рублей", — отметили в суде.
В пресс-службе инстанции добавили, что заседание суда пройдёт 8 ноября.
Напомним, Роскомнадзор планирует составить протоколы на американские компании Google и Facebook за повторный отказ удалить запрещённую информацию.
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