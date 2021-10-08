Google грозит штраф на 8 млн рублей за неудаление запрещённой информации

В адрес IT-гиганта Google были составлены два протокола с суммарным штрафом в восемь миллионов рублей за отказ удалять запрещённый на территории России контент. Об этом сообщили ТАСС в 422-м мировом судебном участке Таганского района Москвы.

"В суд поступили два протокола, составленные в отношении Google по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("Отказ удалить информацию в случае, если это предусмотрено законодательством РФ"). По каждому из них компании грозит штраф в размере до четырёх миллионов рублей", — отметили в суде.

В пресс-службе инстанции добавили, что заседание суда пройдёт 8 ноября.