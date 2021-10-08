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Google грозит штраф на 8 млн рублей за неудаление запрещённой информации

Заседание суда по двум протоколам пройдёт в начале ноября. Компания пока не давала комментариев по этому поводу.

8 октября, 14:11
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В адрес IT-гиганта Google были составлены два протокола с суммарным штрафом в восемь миллионов рублей за отказ удалять запрещённый на территории России контент. Об этом сообщили ТАСС в 422-м мировом судебном участке Таганского района Москвы.

"В суд поступили два протокола, составленные в отношении Google по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("Отказ удалить информацию в случае, если это предусмотрено законодательством РФ"). По каждому из них компании грозит штраф в размере до четырёх миллионов рублей", — отметили в суде.

В пресс-службе инстанции добавили, что заседание суда пройдёт 8 ноября.

Google получила ещё один штраф, на 6,5 млн рублей, за неудаление запрещённого контента

Google получила ещё один штраф, на 6,5 млн рублей, за неудаление запрещённого контента

Напомним, Роскомнадзор планирует составить протоколы на американские компании Google и Facebook за повторный отказ удалить запрещённую информацию.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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