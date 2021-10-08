Горбачёв поздравил главреда "Новой газеты" с Нобелевской премией

Первый президент СССР Михаил Горбачёв, сам получивший Нобелевскую премию мира в 1990 году, поздравил главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова с присуждением этой награды.

"Я поздравляю замечательного, смелого, честного человека, журналиста, моего друга Дмитрия Муратова. Обязательно поздравлю его лично, как только смогу с ним связаться. Молодец, так держать", — говорится в сообщении на сайте Горбачёв-фонда.

Политик добавил, что присуждение премии — это "не просто новость, а событие". По словам Горбачёва, награда поднимает значение прессы в современном мире на большую высоту. Он также отметил, что "это отличное прибавление в наших рядах — среди нобелевских лауреатов".