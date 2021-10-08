Политолог предположил, кто может стоять за взрывом в мечети в Афганистане

Крупный теракт в Афганистане могла совершить террористическая организация ИГИЛ*, несмотря на то что "Талибан"* ранее объявлял о всецелом контроле и защите государства. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог Юрий Светов, комментируя взрыв в афганской мечети.

"Никогда не отделаться от воспоминаний того, что они (члены движения "Талибан". — Прим. Лайфа) делали в свой первый приход. В частности, жёстко боролись с теми, кто верует иначе. Конечно, можно говорить, что власть так не думает, но в такой лоскутной стране, как Афганистан, центральное правительство — это во многом система договорённостей, а не реальная власть", — сказал эксперт.

По его мнению, если начнётся уничтожение людей из-за разногласий с действующей властью, то гражданская война может разгореться с новой силой. Политолог считает, что, несмотря на то что движение "Талибан" полностью контролирует Афганистан, не желая допускать ИГИЛ, сама террористическая организация может иметь иное мнение на этот счёт, претендуя на свою долю власти.

"Кровавые такие разборки, не дай бог, ещё впереди. И вполне можно ожидать, что если нападения продолжатся, то ответом будет нападение на суннитские мечети", — уточнил Светов.

Ранее Лайф писал о том, что около 100 человек погибло при взрыве в мечети в Афганистане. Атака была совершена, когда люди собирались на молитву. По предварительным данным, террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство.