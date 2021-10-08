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Около 100 человек погибли при взрыве в мечети в Афганистане

Предположительно, атаку совершил террорист-смертник. Число жертв и пострадавших уточняется.

8 октября, 10:42

Кадр видео © Twitter / Aamaj News

Около 100 человек погибли, десятки получили ранения в результате взрыва в шиитской мечети в провинции Кундуз на севере Афганистана. Об этом сообщает Aamaj News.

Атака была совершена, когда люди собирались на молитву. По предварительным данным, террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство.

Видео © Twitter / Aamaj News

А ранее в начале октября взрыв прогремел возле мечети Идгах в Кабуле, где прощались с матерью представителя движения "Талибан"* Забихуллы Муджахида.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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