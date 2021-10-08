Около 100 человек погибли при взрыве в мечети в Афганистане
Предположительно, атаку совершил террорист-смертник. Число жертв и пострадавших уточняется.
Кадр видео © Twitter / Aamaj News
جزییات انفجار مسجد شیعیان در کندز:— Aamaj News (@AamajN) October 8, 2021
تصاویری که در اختیار آماج نیوز قرار گرفته حکایت از تلفات سنگینی در نتیجه این انفجار دارد. شاهدان به آماج میگویند که در نتیجه این انفجار نزدیک به صد تن جان باخته اند.#آماج_نیوز pic.twitter.com/EgK5RKJyUJ
Около 100 человек погибли, десятки получили ранения в результате взрыва в шиитской мечети в провинции Кундуз на севере Афганистана. Об этом сообщает Aamaj News.
Атака была совершена, когда люди собирались на молитву. По предварительным данным, террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство.
Видео © Twitter / Aamaj News
А ранее в начале октября взрыв прогремел возле мечети Идгах в Кабуле, где прощались с матерью представителя движения "Талибан"* Забихуллы Муджахида.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0