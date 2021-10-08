Толпой на одного: В Дагестане сослуживцы избили солдата и обвинили его в "кидалове"
Они требовали от пострадавшего деньги за наркотики и мобильный телефон.
Фото © LIFE
В Дагестане сослуживцы избили солдата и требовали от него телефон. Видео © VK / komitetsovetrossii
В Дагестане солдаты жестоко избили своего сослуживца из-за наркотиков. Видео инцидента появилось в соцсетях.
Как пишет издание Readovka, пострадавшего зовут Ислам. Отмечается, что его избили якобы за то, что он "кинул" сослуживцев, когда те попросили его достать для них наркотики. Солдаты потребовали от него вернуть 20 000 рублей, а также предоставить телефон для отформатирования.
В смартфоне якобы находилась видеозапись того, как Ислам нюхал некий белый порошок через свёрнутую купюру. Издание отметило, что, возможно, молодой человек не поделился со своими сослуживцами. Полицейские изучают обстоятельства произошедшего.
Ранее Лайф рассказывал, что полиция начала поиск причастных к избиению пенсионерки в Подмосковье из-за крупного долга сына.
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