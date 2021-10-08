Партия Кличко призвала лишить гражданства депутата Рады Киву за поздравление Путина

Председатель партии Виталия Кличко "Удар" Артур Палатный от лица всего объединения призвал Верховную раду, СБУ, СНБО и президента Украины наказать депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илью Киву за то, что тот поздравил Владимира Путина с днём рождения.

"Парламент должен лишить Киву мандата, а СБУ — помочь ему поздравить кумира из тюрьмы", — написал политик на своей странице в "Фейсбуке".

В своём обращении нардепы назвали Киву пророссийским и попросили Владимира Зеленского предоставить ему "свободу от украинского гражданства". Также среди требований партии — лишение Кивы мандата и открытие уголовного дела о государственной измене от СБУ.

Кроме того, Палатный попросил СНБО ввести против Кивы санкции, так как его действия "угрожают национальной безопасности страны", и заявил, что отсутствие реакции на требование может показать Западу слабину украинской власти.