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Партия Кличко призвала лишить гражданства депутата Рады Киву за поздравление Путина

Также там попросили СНБО ввести против Кивы санкции, так как его действия "угрожают национальной безопасности страны".

8 октября, 15:08
<p>Илья Кива.<em style="font-style: italic;"> </em>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Илья Кива. Фото © Wikipedia

Председатель партии Виталия Кличко "Удар" Артур Палатный от лица всего объединения призвал Верховную раду, СБУ, СНБО и президента Украины наказать депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илью Киву за то, что тот поздравил Владимира Путина с днём рождения.

"Парламент должен лишить Киву мандата, а СБУ — помочь ему поздравить кумира из тюрьмы", — написал политик на своей странице в "Фейсбуке".

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В своём обращении нардепы назвали Киву пророссийским и попросили Владимира Зеленского предоставить ему "свободу от украинского гражданства". Также среди требований партии — лишение Кивы мандата и открытие уголовного дела о государственной измене от СБУ.

Кроме того, Палатный попросил СНБО ввести против Кивы санкции, так как его действия "угрожают национальной безопасности страны", и заявил, что отсутствие реакции на требование может показать Западу слабину украинской власти.

Ранее депутат Рады Кива поздравил Путина с днём рождения фразой из "Звёздных войн". По словам парламентария, имя российского лидера уже записано в истории человечества как великого правителя.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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