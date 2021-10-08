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Эксперт объяснил причину роста цен на продукты по всему миру

По его мнению, после пандемии многие производители продолжают усиленно накапливать запасы.

8 октября, 15:12
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков прокомментировал данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), согласно которым сентябрьские цены на основные продукты питания в мире превысили прошлогодние показатели на 32,8% за аналогичный период.

"До весны в основном причинами являлись последствия пандемии, были нарушены производственные и логистические цепочки в этот период времени. Тогда многим производителям приходилось закладывать дополнительные затраты в себестоимость производства. С другой стороны, компании усиленно накапливали запасы, чтобы в будущем не столкнуться с подобной ситуацией", сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, многие производители и сейчас продолжают увеличивать объёмы складских запасов. Он утверждает, что рост цен стимулирует пандемийный фактор, а с августа — ещё и климатический.

"Пробиты ранее недостижимые величины": Рост цен на продукты в мире оказался самым динамичным за 40 лет

"Пробиты ранее недостижимые величины": Рост цен на продукты в мире оказался самым динамичным за 40 лет

Ранее Минфин впервые зафиксировал признаки перегрева на потребительском рынке. К его внутренним факторам ведомство относит опережающий рост спроса в 2021 году по отношению к производственным возможностям.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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