Эксперт объяснил причину роста цен на продукты по всему миру

Генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков прокомментировал данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), согласно которым сентябрьские цены на основные продукты питания в мире превысили прошлогодние показатели на 32,8% за аналогичный период.

"До весны в основном причинами являлись последствия пандемии, были нарушены производственные и логистические цепочки в этот период времени. Тогда многим производителям приходилось закладывать дополнительные затраты в себестоимость производства. С другой стороны, компании усиленно накапливали запасы, чтобы в будущем не столкнуться с подобной ситуацией", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, многие производители и сейчас продолжают увеличивать объёмы складских запасов. Он утверждает, что рост цен стимулирует пандемийный фактор, а с августа — ещё и климатический.