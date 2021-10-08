Верим в победу: Россияне оценили шансы сборной России в матче со Словакией
Встреча состоится сегодня на стадионе "Ак Барс арена" в Казани. Начало игры — в 21:45 по московскому времени.
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Почти половина опрошенных верят в победу сборной России по футболу в отборочном матче чемпионата мира 2022 года против Словакии. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сайтом kp.ru в социальных сетях.
Встреча состоится сегодня на стадионе "Ак Барс арена" в Казани. Начало матча — в 21:45 по московскому времени.
36,3% респондентов считают, что хозяева поля заработают три очка, хоть и не смогут сохранить свои ворота в неприкосновенности. Ещё 5,5% опрошенных уверены, что подопечные Валерия Карпина одержат "сухую" победу.
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13,6% участников исследования полагают, что на табло по итогам матча сохранится ничейный счёт. 32,6% россиян не верят в победу нашей команды. Притом 12% опрошенных выбрали вариант "сухая победа сборной Словакии".
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