Почти половина опрошенных верят в победу сборной России по футболу в отборочном матче чемпионата мира 2022 года против Словакии. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сайтом kp.ru в социальных сетях.

Встреча состоится сегодня на стадионе "Ак Барс арена" в Казани. Начало матча — в 21:45 по московскому времени.

36,3% респондентов считают, что хозяева поля заработают три очка, хоть и не смогут сохранить свои ворота в неприкосновенности. Ещё 5,5% опрошенных уверены, что подопечные Валерия Карпина одержат "сухую" победу.