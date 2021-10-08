Главред "Новой газеты" рассказал о судьбе денежной составляющей Нобелевской премии мира
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
По словам Дмитрия Муратова, решать судьбу награды будут коллективно. В частности, какая-то сумма будет направлена в помощь детям со СМА.
Распределением денежной составляющей Нобелевской премии мира займётся редколлегия "Новой газеты". Об этом сообщил в пятницу лауреат этой награды, главный редактор издания Дмитрий Муратов.
"Я точно могу сказать вам одно: мы в понедельник сядем и подумаем, как эту премию поделить. И кроме детей, больных тяжёлыми заболеваниями, особенно со спинальной мышечной атрофией, часть этой премии отдадим в поддержку самостоятельных, независимых российских СМИ", — сказал он.
Напомним, что помимо Муратова премию также получила филиппинская журналистка Мария Ресса. Она известна своим участием во многих международных инициативах, защищающих свободу прессы, а в последние годы стала объектом нападок в Интернете и со стороны властей из-за своих репортажей и даже была арестована.
Ранее получившего Нобелевскую премию мира главреда "Новой газеты" поздравили в Кремле. Дмитрий Песков подчеркнул, что Дмитрий Муратов "последовательно работает по своим идеалам". А в прошлом году награду получила Всемирная продовольственная программа по борьбе с голодом в бедных странах.