Россия подготовила для ОЗХО ответный демарш на её послание по делу Навального
В МИД РФ заявили о ряде вопросов, на которые европейские государства должны будут ответить в срок до десяти дней.
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Россия ответила встречным демаршем в адрес Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на письмо ряда стран по делу блогера Алексея Навального. Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства иностранных дел России.
"В разделе "Организация по запрещению химического оружия" на сайте МИД России размещён пакет документов, составляющий российский встречный демарш в ОЗХО по п. 2 ст. IХ Конвенции о запрещении химического оружия, подготовленный в том числе в порядке ответа на выпад в наш адрес 45 государств во главе с Великобританией в связи с ситуацией вокруг А. Навального", — говорится на сайте внешнеполитического ведомства.
В частности, Россия требует от ОЗХО предоставить имеющиеся в её распоряжении видеоматериалы, которые должны были быть отсняты специалистами секретариата сначала при отборе биопроб у блогера в немецкой клинике "Шарите", где тот проходил лечение, а затем — при их разделении и опечатывании — для передачи в лабораторию, а также проинформировать о любых других действиях в рамках оказания технического содействия ФРГ по инциденту с Навальным.
Отмечается, что Германия, Франция и Швеция должны до 16 октября представить в ОЗХО ответы по вопросам России из-за ситуации вокруг осуждённого блогера.
Напомним, что Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа 2020 года, когда ему стало плохо на борту рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. А 23 сентября блогера выписали, но в Россию он вернулся только 17 января 2021 года. Сейчас Навальный находится в ИК № 2 во Владимирской области: блогеру заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше".
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