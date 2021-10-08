Россия подготовила для ОЗХО ответный демарш на её послание по делу Навального

Россия ответила встречным демаршем в адрес Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на письмо ряда стран по делу блогера Алексея Навального. Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства иностранных дел России.

"В разделе "Организация по запрещению химического оружия" на сайте МИД России размещён пакет документов, составляющий российский встречный демарш в ОЗХО по п. 2 ст. IХ Конвенции о запрещении химического оружия, подготовленный в том числе в порядке ответа на выпад в наш адрес 45 государств во главе с Великобританией в связи с ситуацией вокруг А. Навального", — говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

В частности, Россия требует от ОЗХО предоставить имеющиеся в её распоряжении видеоматериалы, которые должны были быть отсняты специалистами секретариата сначала при отборе биопроб у блогера в немецкой клинике "Шарите", где тот проходил лечение, а затем — при их разделении и опечатывании — для передачи в лабораторию, а также проинформировать о любых других действиях в рамках оказания технического содействия ФРГ по инциденту с Навальным.