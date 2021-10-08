Путин поручил создать в России программу по всеобщему обучению детей плаванию

Президент России Владимир Путин распорядился до 30 июня 2022 года создать программу по обучению детей плаванию "как базовому жизнеобеспечивающему навыку". Об этом говорится в тексте поручения, опубликованного в пятницу на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации с учётом ранее данных поручений разработать совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при участии общественной организации "Всероссийская федерация плавания" и утвердить межведомственную программу, направленную на всеобщее обучение детей плаванию как базовому жизнеобеспечивающему навыку", — указано в документе.

К слову, о том, что до 2030 года в России планируется обучить всех школьников в общеобразовательных учреждениях плаванию, ранее заявил директор Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта РФ Максим Уразов. В ходе сентябрьского форума "Россия — спортивная держава" он отметил, что этот навык будет сопровождать человека всю его жизнь со школьной скамьи. Для реализации плана запущена программа "Плавание для всех".

Напомним, что о популяризации плавания речь шла и на заседании Совета по развитию физической культуры, которое президент Владимир Путин провёл 10 сентября. Тогда же было оговорено, что в стране появятся новые комплексные спортобъекты и бассейны.

"Когда-то, ещё в советское время, мы рассматривали это чуть ли не как какую-то роскошь. Но плавание — это не просто вид спорта, а жизненно необходимый навык, закалка здоровья", — отмечал российский лидер.