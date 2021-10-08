Мясников посоветовал отказаться от ежедневного употребления супа

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности ежедневного употребления супов из-за высокого содержания соли и приправ. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-1".

"Это сильно солёная, жирная, достаточно калорийная субстанция", — подчеркнул врач.

В Японии перед приёмом пищи стараются пить тёплую воду, поскольку это способствует выделению желудочного сока. Горячий суп имеет похожий эффект, однако назвать его абсолютно полезным нельзя, добавил Мясников.