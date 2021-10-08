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Мясников посоветовал отказаться от ежедневного употребления супа

Несмотря на то что блюдо способствует выделению желудочного сока, назвать его абсолютно полезным нельзя, подчеркнул медик.

8 октября, 15:42
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности ежедневного употребления супов из-за высокого содержания соли и приправ. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-1".

"Это сильно солёная, жирная, достаточно калорийная субстанция", — подчеркнул врач.

Доктор Мясников рассказал, кому особо опасно употреблять соль

Доктор Мясников рассказал, кому особо опасно употреблять соль

В Японии перед приёмом пищи стараются пить тёплую воду, поскольку это способствует выделению желудочного сока. Горячий суп имеет похожий эффект, однако назвать его абсолютно полезным нельзя, добавил Мясников.

Ранее Лайф писал о том, что Мясников объяснил, какая картошка опасна для здоровья.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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