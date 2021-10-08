22-летняя дочь Кадырова стала министром культуры Чеченской Республики
По словам спикера местного парламента, благодаря её ответственной работе удалось добиться больших результатов в развитии библиотек и театров региона.
Фото © Instagram / ayshatkadyrova
Первого замминистра культуры Чечни, 22-летнюю старшую дочь главы региона Айшат Кадырову, назначили на должность министра культуры республики, сообщил спикер местного парламента Магомед Дaудов.
"Я уверен, что на ответственном посту министра культуры Чeченской Республики Айшaт добьётся ещё более значимых результатов в своей деятельности и успешно справится с поставленными задачами", — написал он в "Инстаграме".
По словам Даудова, благодаря ответственной работе Кадыровой удалось внести большой вклад в развитие домов культуры, библиотек и театров Чеченской Республики. Он отметил, что девушка добилась высоких результатов на посту первого замминистра культуры региона и во главе модного дома Firdaws, что говорит о ней как о креативном и талантливом руководителе.
Ранее Лайф писал о том, что действующий глава Чечни Рамзан Кадыров с большим отрывом победил на выборах главы республики. По итогам обработки 100% протоколов он набрал 99,7% голосов.
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