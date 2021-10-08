Скончался последний охранник концлагеря Флоссенбюрг

СМИ не стали указывать имя мужчины. Известно, что умерший стал последним человеком, на которого завели уголовное дело по факту работы в концлагере. Прокуратура Баварии не выяснила, как долго он находился во Флоссенбюрге. Известно лишь, что к своим обязанностям он приступил в январе 1945 года.