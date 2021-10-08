Скончался последний охранник концлагеря Флоссенбюрг
Немецкая прокуратура так и не смогла выяснить, как долго он там работал.
Фото © Armin Weigel / picture alliance via Getty Images
В Германии на 97-м году жизни скончался бывший охранник концентрационного лагеря Флоссенбюрг. Об этом сообщила радиовещательная компания BR24.
СМИ не стали указывать имя мужчины. Известно, что умерший стал последним человеком, на которого завели уголовное дело по факту работы в концлагере. Прокуратура Баварии не выяснила, как долго он находился во Флоссенбюрге. Известно лишь, что к своим обязанностям он приступил в январе 1945 года.
"Изъять сапоги и ботинки": В Брянской области обнаружили первый немецкий документ концлагеря "Дулаг-142"
Ранее областной суд Пскова признал зверства нацистов, которые происходили на территории региона во время Великой Отечественной войны, военными преступлениями и геноцидом национальных и этнических групп.
Комментариев: 0