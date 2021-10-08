Арестованный бывший вице-президент ПИК Лефель не признал вину в мошенничестве
Топ-менеджер обвиняется в хищении денежных средств в особо крупном размере. Правонарушения связаны со строительством ЖК в Санкт-Петербурге.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Тверского суда
Бывший вице-президент группы компаний ПИК Александр Лефель не признаёт вину в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Михаила Багмета.
"Наш подзащитный категорически не признаёт вину, и сторона защиты также однозначно уверена в его невиновности. Можем сказать, что все обстоятельства, которые представлены компанией ПИК, искажены, полагаем, что её руководством продавлено возбуждение уголовного дела", — утверждает защитник.
Сам Лефель, по словам его адвокатов, узнал о следственных действиях ещё два года назад, поэтому у юристов была возможность хорошо подготовиться к тому, что дело окажется в суде.
"Со всей ответственностью могу сказать, что у следствия будут проблемы с доказыванием вины", — отметил Михаил Багмет.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве задержан топ-менеджер ГК "Самолёт" Александр Лефель. Он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, оно касается его деятельности на посту вице-президента компании ПИК. Сумма ущерба оценивается в 100 миллионов рублей. Тверской суд Москвы сегодня арестовал Лефеля до 7 декабря.
Комментариев: 0