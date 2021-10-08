Арестованный бывший вице-президент ПИК Лефель не признал вину в мошенничестве

Бывший вице-президент группы компаний ПИК Александр Лефель не признаёт вину в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Михаила Багмета.

"Наш подзащитный категорически не признаёт вину, и сторона защиты также однозначно уверена в его невиновности. Можем сказать, что все обстоятельства, которые представлены компанией ПИК, искажены, полагаем, что её руководством продавлено возбуждение уголовного дела", — утверждает защитник.

Сам Лефель, по словам его адвокатов, узнал о следственных действиях ещё два года назад, поэтому у юристов была возможность хорошо подготовиться к тому, что дело окажется в суде.