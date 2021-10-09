В Госдепе назвали дату визита Нуланд в Москву
Она намерена обсудить с российскими коллегами спектр двусторонних, региональных и международных проблем.
Фото © Twitter / Under Secretary Victoria Nuland
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибудет в Москву с деловым визитом 11 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.
"Нуланд отправится в Москву 11 октября, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями и обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем", — уточнили в Госдепе.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила договорённость с американской стороной о планируемой дате визита Нуланд в Москву. Она уточнила в своём телеграм-канале, что замгоссекретаря будет в РФ 11–13 октября.
Ранее сообщалось, что Нуланд получит российскую визу, а её визит в Москву считается почти решённым вопросом и может состояться в октябре.
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