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В Госдепе назвали дату визита Нуланд в Москву

Она намерена обсудить с российскими коллегами спектр двусторонних, региональных и международных проблем.

8 октября, 23:53
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/UnderSecStateP/status/1433074412245463041" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Under Secretary Victoria Nuland</a></p>

Фото © Twitter / Under Secretary Victoria Nuland

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибудет в Москву с деловым визитом 11 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

"Нуланд отправится в Москву 11 октября, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями и обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем", — уточнили в Госдепе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила договорённость с американской стороной о планируемой дате визита Нуланд в Москву. Она уточнила в своём телеграм-канале, что замгоссекретаря будет в РФ 11–13 октября.

Замгоссекретаря США Нуланд пока не получила российскую визу

Замгоссекретаря США Нуланд пока не получила российскую визу

Ранее сообщалось, что Нуланд получит российскую визу, а её визит в Москву считается почти решённым вопросом и может состояться в октябре.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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