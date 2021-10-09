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Экс-премьер Италии Маттео Ренци вошёл в совет директоров "Делимобиля"

Сервис каршеринга намерен провести первичное размещение акций на бирже.

8 октября, 23:36
<p>Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев</p>

Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци стал членом совета директоров российской компании "Делимобиль", которая ранее заявила о подаче документов для проведения IPO (первичное размещение акций) на Нью-Йоркской фондовой бирже.

"Маттео Ренци является членом нашего совета директоров с августа 2021 года. В настоящее время Ренци представляет Флоренцию в качестве сенатора Итальянской Республики, эту должность он занимает с 2018 года. С февраля 2014 по декабрь 2016 года господин Ренци занимал пост премьер-министра Италии в качестве лидера Демократической партии", говорится в сообщении компании.

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В сервисе каршеринга отметили, что количество бумаг, которые компания собирается разместить на бирже, и их ценовой диапазон пока не определены. "Делимобиль" намерен использовать тикер DMOB.

Ранее в Нижнем Новгороде "Делимобилю" запретили работать из-за отсутствия масок и антисептиков.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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