Экс-премьер Италии Маттео Ренци вошёл в совет директоров "Делимобиля"

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци стал членом совета директоров российской компании "Делимобиль", которая ранее заявила о подаче документов для проведения IPO (первичное размещение акций) на Нью-Йоркской фондовой бирже.

"Маттео Ренци является членом нашего совета директоров с августа 2021 года. В настоящее время Ренци представляет Флоренцию в качестве сенатора Итальянской Республики, эту должность он занимает с 2018 года. С февраля 2014 по декабрь 2016 года господин Ренци занимал пост премьер-министра Италии в качестве лидера Демократической партии", — говорится в сообщении компании.