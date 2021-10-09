Глава Минобороны Швеции возложил на Россию вину за миграционный кризис в ЕС

Министр заявил о необходимости продолжать санкционную политику в отношении Москвы.

Глава Минобороны Швеции Петер Хультквист обвинил Россию в причастности к созданию миграционного кризиса на границе Белоруссии и Литвы.

"Наше мнение, как мы обсуждали это сегодня, состоит в том, что за всем этим стоит Россия", — заявил он в интервью телеканалу TV4 после встречи в Стокгольме с коллегой из Литвы Арвидасом Анушаускасом.

По мнению шведского министра обороны, Москва хочет "дестабилизировать эти страны [ЕС], оказать давление на наш регион, а также на весь Евросоюз". Он подчеркнул, что РФ серьёзно заинтересована в таком развитии ситуации.

"Сейчас масштаб значительно больше, всё это происходит в контексте. Сначала начинается приток мигрантов, затем — крупные военные учения "Запад", а дальше поток мигрантов продолжается", — поведал Хультквист.

На вопрос, как Швеция и ЕС могут противостоять России, Хультквист сказал: "Мы должны продолжать санкции против РФ".

Как сообщал Лайф, Литва решила построить забор на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните сообщила, что власти намерены задействовать армейские силы для усиления патрулирования на границе. С начала года в Литве было задержано более четырёх тысяч нелегалов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. В связи с миграционным кризисом в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации. Посольство России в Литве подчёркивало полную безосновательность и голословность обвинений в причастности Москвы к наплыву в Литву мигрантов из стран Азии и Африки с территории Белоруссии.