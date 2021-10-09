Социальные сети Facebook и Instagram восстановили работу после очередного масштабного сбоя. Официальные заявления размещены в их аккаунтах в Twitter.

"Всё починили, должно прийти в норму сейчас. Спасибо за терпение на этой неделе", — говорится в сообщениях на страницах Facebook и Instagram.