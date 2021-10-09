"Всё починили": Facebook и Instagram восстановили работу после сбоя
Пользователи ранее жаловались на проблемы с их сайтами и приложениями.
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Социальные сети Facebook и Instagram восстановили работу после очередного масштабного сбоя. Официальные заявления размещены в их аккаунтах в Twitter.
"Всё починили, должно прийти в норму сейчас. Спасибо за терпение на этой неделе", — говорится в сообщениях на страницах Facebook и Instagram.
Этот сбой стал вторым за неделю. Вечером 4 октября неполадки также наблюдались в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоя 6,6 миллиарда долларов. Также неполадки были зафиксированы в работе TikTok, Google, YouTube, Viber, "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom. Спустя шесть часов Facebook и Instagram восстановились. Лайф писал также о том, кто и сколько заработал на падении Facebook.
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