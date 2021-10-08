В работе Instagram и Facebook зафиксирован новый масштабный сбой

Очередной масштабный сбой зафиксирован в работе социальных сетей Instagram и Facebook по всему миру. Согласно данным сервиса Downdetector, жалобы поступают от пользователей из России, США, Канады, Германии, Великобритании и ряда других стран.

65% пользователей, сообщивших о неполадках в Instagram в России, испытывают проблемы с приложением. Ещё 21% жалуются на работу сайта, а 13% — на невозможность подключиться к серверу. Юзеры также сообщают о неполадках в работе соцсети Facebook, WhatsApp и Facebook Messenger.