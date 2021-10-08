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В работе Instagram и Facebook зафиксирован новый масштабный сбой

Вечером 4 октября соцсети "упали" на шесть часов и заставили юзеров по всему миру изрядно побеспокоиться.

8 октября, 19:07
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Очередной масштабный сбой зафиксирован в работе социальных сетей Instagram и Facebook по всему миру. Согласно данным сервиса Downdetector, жалобы поступают от пользователей из России, США, Канады, Германии, Великобритании и ряда других стран.

65% пользователей, сообщивших о неполадках в Instagram в России, испытывают проблемы с приложением. Ещё 21% жалуются на работу сайта, а 13% — на невозможность подключиться к серверу. Юзеры также сообщают о неполадках в работе соцсети Facebook, WhatsApp и Facebook Messenger.

Опрос показал, скольких россиян заставил понервничать недавний сбой в работе соцсетей

Опрос показал, скольких россиян заставил понервничать недавний сбой в работе соцсетей

Как сообщал Лайф, вечером 4 октября произошёл сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоя 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom. Спустя шесть часов Facebook и Instagram восстановились. Лайф писал также о том, кто и сколько заработал на падении Facebook.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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