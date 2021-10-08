В Москве прооперировали детёныша енотовидной собаки, попавшего под колёса машины
Скорее всего, малыш останется жить у одного из волонтёров, который спас ему жизнь.
Кадр из видео © Instagram / el_couguar_fox
В Москве прооперировали детёныша енотовидной собаки, которому помогли неравнодушные местные жители. Накануне в Ярославской области неизвестные сбили животное и оставили на дороге. Волонтёры рассказали, что перед операцией малыш испытал сильный стресс, но процедуру перенёс хорошо.
Животное доставили в ветклинику с тремя переломами: два на задней лапе и один на передней. Сейчас детёныш отходит от наркоза и уже самостоятельно пьёт воду, а чтобы он не трогал раны, ему на шею надели ветеринарный воротник. Предположительно, он останется жить в Москве у одного из волонтёров, который спас ему жизнь.
"О поправке пока сложно сказать. Операция закончилась под утро", — сообщил волонтёр.
Ранее Лайф сообщал о спасении в Магадане застрявшего у берега детёныша косатки. Спасатели и местные жители помогли ему сдвинуться с отмели, и малыш самостоятельно уплыл в море.
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