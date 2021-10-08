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Талибы осудили взрыв в мечети в Афганистане и пообещали наказать виновных

По данным СМИ, ответственность за нападение взяла террористическая группировка "Вилаят Хорасан"* (относится к ИГИЛ*).

8 октября, 18:57
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Радикальное движение "Талибан"* осуждает взрыв, который произошёл в мечети в афганской провинции Кундуз, и обещает наказать виновных. Об этом сообщил представитель талибов Забихулла Муджахид.

"Исламский Эмират решительно осуждает этот чудовищный акт и обещает найти и наказать виновных в этом ужасном преступлении", — написал он в "Твиттере".

Политолог предположил, кто может стоять за взрывом в мечети в Афганистане

Политолог предположил, кто может стоять за взрывом в мечети в Афганистане

По данным СМИ, ответственность за взрыв взяла террористическая группировка "Вилаят Хорасан" (относится к ИГИЛ*).

Ранее Лайф писал о том, что более ста человек погибло при взрыве в мечети в Афганистане. Атака была совершена, когда люди собирались на молитву. По предварительным данным, террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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