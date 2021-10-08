НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Совфеде поддержали решение увеличить максимальный размер пособия по безработице

Человек, оставшийся без работы, должен получать пособие хотя бы на уровне минимального размера оплаты труда, отметил сенатор Валерий Рязанский.

8 октября, 18:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал планы увеличить в России максимальный размер пособия по безработице в 2022 году. По мнению сенатора, это правильное решение со стороны государства.

"Человек, оставшийся без работы, должен получать пособие хотя бы на уровне минимального размера оплаты труда. Это решение было закреплено в законодательстве, поэтому на следующий год произойдёт выполнение норм закона и сумма индексируется до этой величины", — сказал Рязанский в беседе с RT.

В Минтруде заявили о значительном снижении безработицы среди россиян

В Минтруде заявили о значительном снижении безработицы среди россиян

Ранее сообщалось, что в РФ максимальный размер пособия по безработице в следующем году планируется увеличить с 12 130 до 12 792 рублей. Эта сумма совпадает с текущим минимальным размером оплаты труда. Уточнялось, что выплата назначается гражданам, которые потеряли трудовой доход, и призвана заместить заработок на период поиска нового места работы.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Совершает ошибку": В Совфеде ответили чешскому дипломату, который пообещал России проблемы из-за газа

1 октября, 22:32

С 1 ноября изменится порядок получения пособий: Как не потерять 10 тысяч рублей и кому повысят выплаты

6 октября, 21:40

В кабмине спрогнозировали скорое "выправление" цен на продукты

сегодня в 19:51

Стал известен максимальный размер пособия по безработице в 2022 году

сегодня в 16:56

На граффити с Тальковым в Петербурге появится надпись "Я вернусь"

сегодня в 19:42

Новости партнеров

Layer 1