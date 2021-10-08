В Совфеде поддержали решение увеличить максимальный размер пособия по безработице

Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал планы увеличить в России максимальный размер пособия по безработице в 2022 году. По мнению сенатора, это правильное решение со стороны государства.

"Человек, оставшийся без работы, должен получать пособие хотя бы на уровне минимального размера оплаты труда. Это решение было закреплено в законодательстве, поэтому на следующий год произойдёт выполнение норм закона и сумма индексируется до этой величины", — сказал Рязанский в беседе с RT.