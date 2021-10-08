В Совфеде поддержали решение увеличить максимальный размер пособия по безработице
Человек, оставшийся без работы, должен получать пособие хотя бы на уровне минимального размера оплаты труда, отметил сенатор Валерий Рязанский.
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Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал планы увеличить в России максимальный размер пособия по безработице в 2022 году. По мнению сенатора, это правильное решение со стороны государства.
"Человек, оставшийся без работы, должен получать пособие хотя бы на уровне минимального размера оплаты труда. Это решение было закреплено в законодательстве, поэтому на следующий год произойдёт выполнение норм закона и сумма индексируется до этой величины", — сказал Рязанский в беседе с RT.
Ранее сообщалось, что в РФ максимальный размер пособия по безработице в следующем году планируется увеличить с 12 130 до 12 792 рублей. Эта сумма совпадает с текущим минимальным размером оплаты труда. Уточнялось, что выплата назначается гражданам, которые потеряли трудовой доход, и призвана заместить заработок на период поиска нового места работы.
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