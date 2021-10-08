Калининградский губернатор рассказал, зачем поляки роют канал через Балтийскую косу

Решение польских властей прорыть судоходный транспортный канал через Балтийскую косу никак не связано с экономическими причинами, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с Daily Storm. Глава региона уточнил, что новый канал необходим Варшаве, чтобы иметь возможность быстро перебросить свои танки через Балтийскую косу.

"Строительство этого канала — это исключительно попытка деньги потратить. Чтобы у танковых полков, которые располагаются рядом с Эльблонгом, была отдельная, независимая, наверное, возможность пройти через этот канал. Всё, больше ни для чего это не нужно", — сказал он.

Алиханов отметил, что ни у польских судов, ни у судов других других стран никогда не возникало проблем с проходом в порт Эльблонга. По его словам, "и Москва, и региональная власть всегда спокойно пропускали все суда, которые хотели пройти через пролив". Он также убеждён, что Польша нарушает международное право, а новый канал может стать причиной экологических бед в регионе.