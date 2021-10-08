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Калининградский губернатор рассказал, зачем поляки роют канал через Балтийскую косу

Он напомнил, что строительство нарушает международное право, а новый канал может стать причиной экологических бед в регионе.

8 октября, 18:31
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/gov39/?tn-str=k*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительство Калининградской области</a></p>

Фото © Facebook / Правительство Калининградской области

Решение польских властей прорыть судоходный транспортный канал через Балтийскую косу никак не связано с экономическими причинами, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с Daily Storm. Глава региона уточнил, что новый канал необходим Варшаве, чтобы иметь возможность быстро перебросить свои танки через Балтийскую косу.

"Строительство этого канала — это исключительно попытка деньги потратить. Чтобы у танковых полков, которые располагаются рядом с Эльблонгом, была отдельная, независимая, наверное, возможность пройти через этот канал. Всё, больше ни для чего это не нужно", — сказал он.

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Алиханов отметил, что ни у польских судов, ни у судов других других стран никогда не возникало проблем с проходом в порт Эльблонга. По его словам, "и Москва, и региональная власть всегда спокойно пропускали все суда, которые хотели пройти через пролив". Он также убеждён, что Польша нарушает международное право, а новый канал может стать причиной экологических бед в регионе.

Ранее в Польше рассказали, как "удар по Москве" обернётся её обогащением. Там объяснили, почему "навязчивая" идея правящей партии сделать канал через Балтийскую косу символом "независимости от РФ" — только во вред Варшаве.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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