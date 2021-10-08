В Германии на грибах нашли следы чернобыльской радиации

Лесные грибы в Германии до сих пор содержат повышенную концентрацию радиоактивных элементов после аварии на Чернобыльской АЭС. Однако уровень загрязнения не настолько высок, чтобы представлять угрозу для человека. К такому выводу пришли специалисты Федерального ведомства по защите прав потребителей и продовольственной безопасности (BVL).

Специалисты BVL брали образцы лесных грибов из всех регионов Германии в промежуток с 2015 по 2021 год. В 70 из 74 проб они нашли радиоактивные элементы. Установлено, что в Южной Германии в лесных грибах ещё встречается повышенная концентрация радиоактивного цезия (цезий-137), который был при радиоактивной катастрофе в Чернобыле в 1986 году.

В BVL также напомнили, что помимо радиоактивных элементов при сборе грибов нужно обращать внимание на то, не являются ли они ядовитыми сами по себе. Поэтому ведомство не рекомендует неопытным грибникам самостоятельно собирать грибы.