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Участникам избиения в метро предъявили обвинения в покушении на убийство

8 октября, 18:15

Троих подозреваемых в жестоком избиении Романа Ковалева в московском метро обвинили в покушении на убийство и угрозе применения насилия в отношении представителей власти, сообщили в СК РФ.

Миллионы за жестокость: Что Роман Ковалёв может получить с хулиганов, которые жестоко избили его в метро

Миллионы за жестокость: Что Роман Ковалёв может получить с хулиганов, которые жестоко избили его в метро

Напомним, вечером 4 октября в вагоне метро между станциями "Измайловская" и "Первомайская" завязалась драка между москвичом и тремя приезжими — молодой человек заступился за девушку и был сильно избит. В отношении напавших возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Лайф рассказывал, что 6 октября суд отправил жестоко избивших парня приезжих под стражу. Позже по поручению главы СКР Александра Бастрыкина дело было переквалифицировано на статью "Покушение на убийство", а также добавлена ещё одна статья — "Применение насилия в отношении представителя власти". В Дагестане, уроженцами которого являются злоумышленники, призвали сурово наказать молодых людей. А пострадавшего москвича наградят медалью "Доблесть и отвага" СК РФ.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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