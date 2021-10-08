Внучка диктатора Муссолини победила на выборах в Италии
По её мнению, человек важнее фамилии, какой бы тяжёлой она ни была.
Фото © Instagram / rachele_mussolini
Внучка диктатора и фашиста Бенито Муссолини победила на выборах в городской совет Рима, набрав более восьми тысяч голосов. Об этом сообщает издание Euronews.
47-летняя Ракеле Муссолини станет муниципальным депутатом во второй раз. Пять лет назад за неё проголосовали 657 избирателей, в 2021-м она набрала гораздо больше и стала самым успешным и популярным кандидатом. После оглашения результатов выборов в итальянских СМИ и социальных сетях развернулась ожесточённая дискуссия. По мнению критиков, причина популярности депутата в известной фамилии. Комментаторы считают, что ни в одной другой стране мира на референдуме не могла победить внучка фашистского диктатора.
"Человек важнее фамилии, какой бы тяжёлой она ни была", — возразила Ракеле Муссолини критикам.
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