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Внучка диктатора Муссолини победила на выборах в Италии

По её мнению, человек важнее фамилии, какой бы тяжёлой она ни была.

8 октября, 18:02
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/rachele_mussolini/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rachele_mussolini</a></p>

Фото © Instagram / rachele_mussolini

Внучка диктатора и фашиста Бенито Муссолини победила на выборах в городской совет Рима, набрав более восьми тысяч голосов. Об этом сообщает издание Euronews.

47-летняя Ракеле Муссолини станет муниципальным депутатом во второй раз. Пять лет назад за неё проголосовали 657 избирателей, в 2021-м она набрала гораздо больше и стала самым успешным и популярным кандидатом. После оглашения результатов выборов в итальянских СМИ и социальных сетях развернулась ожесточённая дискуссия. По мнению критиков, причина популярности депутата в известной фамилии. Комментаторы считают, что ни в одной другой стране мира на референдуме не могла победить внучка фашистского диктатора.

"Человек важнее фамилии, какой бы тяжёлой она ни была", — возразила Ракеле Муссолини критикам.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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