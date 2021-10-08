СБУ проверит Порошенко на причастность к новому делу Медведчука

Прокуратура Украины заподозрила экс-президента страны Петра Порошенко в причастности к коррупционным схемам поставки угля с территорий ЛНР и ДНР в 2014–2015 годах. Об этом заявил в пятницу на брифинге руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов.

По его словам, ведомство также рассматривает как возможную соучастницу бывшую главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву. Следствие считает, что оба они могут быть замешаны в деле, по которому сегодня были предъявлены обвинения председателю партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку.

"Другого варианта, кроме как отрабатывать причастность господина Порошенко и Гонтаревой, я не вижу. Если доказательства будут собраны, мы выйдем на брифинг", — сказал он.