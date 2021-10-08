СБУ проверит Порошенко на причастность к новому делу Медведчука
Также следствие не исключает, что в коррупционных схемах могла быть замешана бывшая глава Нацбанка страны.
Фото © Facebook / Петро Порошенко
Прокуратура Украины заподозрила экс-президента страны Петра Порошенко в причастности к коррупционным схемам поставки угля с территорий ЛНР и ДНР в 2014–2015 годах. Об этом заявил в пятницу на брифинге руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов.
По его словам, ведомство также рассматривает как возможную соучастницу бывшую главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву. Следствие считает, что оба они могут быть замешаны в деле, по которому сегодня были предъявлены обвинения председателю партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку.
"Другого варианта, кроме как отрабатывать причастность господина Порошенко и Гонтаревой, я не вижу. Если доказательства будут собраны, мы выйдем на брифинг", — сказал он.
Напомним, ранее СБУ предъявила Медведчуку новое обвинение в госизмене. По версии следствия, он замешан в сговоре высших должностных лиц страны, который был направлен на подрыв энергетической независимости Незалежной.
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