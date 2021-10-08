Число разводов в России за год увеличилось почти на треть

Число разводов в России с января по август 2021 года включительно выросло на 27,1% в сравнении с показателями прошлого года. Такие сведения следуют из аналитики Росстата.

Аналитики напомнили, что за восемь месяцев 2020 года в стране зарегистрировали 336,8 тысячи официальных расставаний, а вот за такой же период 2021 года — 428 тысяч. Но есть и хорошие новости: число браков в январе – августе 2021 года выросло до 614,5 тысячи против 485,3 тысячи годом ранее. То есть прирост составил 26,6%.