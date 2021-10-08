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Число разводов в России за год увеличилось почти на треть

Однако вместе с тем выросло и количество заключаемых браков, свидетельствует статистика.

8 октября, 17:40

Фото © Pexels

Число разводов в России с января по август 2021 года включительно выросло на 27,1% в сравнении с показателями прошлого года. Такие сведения следуют из аналитики Росстата.

Аналитики напомнили, что за восемь месяцев 2020 года в стране зарегистрировали 336,8 тысячи официальных расставаний, а вот за такой же период 2021 года — 428 тысяч. Но есть и хорошие новости: число браков в январе – августе 2021 года выросло до 614,5 тысячи против 485,3 тысячи годом ранее. То есть прирост составил 26,6%.

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Ранее ВЦИОМ опубликовал данные, согласно которым за четыре года число россиян, желающих вступить в брак, снизилось на 7%.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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