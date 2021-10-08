Член ОП объяснила, почему имена исполнителей песен с пропагандой терроризма не раскрываются
По её словам, речь идёт о композициях, которые слушали подростки, напавшие на школы или планировавшие это сделать.
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Имена исполнителей песен, попавших в список Лиги безопасного Интернета, не будут разглашены из-за тяжести статей, по которым их проверяют. Об этом рассказала директор организации, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в беседе с "Газетой.ru".
"Статьи очень серьёзные, по пропаганде терроризма и так далее, и нужно, чтобы сначала правоохранительные органы провели проверку и дали свою оценку", — объяснила Мизулина.
По её словам, речь идёт о композициях, которые слушали подростки, напавшие на школы или планировавшие совершить подобные преступления. Проанализировали их страницы в соцсетях, и на основании этого был сформирован объединяющий плейлист, добавила Мизулина.
"Там действительно достаточно агрессивные высказывания. Насильственная лексика, призывы к нападениям на школу, призывы к осуществлению террористических действий, к убийству людей. Тяжёлый контент", — отметила Мизулина.
Напомним, Лига безопасного Интернета направила обращения в МВД и Следственный комитет с призывом провести проверку композиций девяти популярных среди детей и подростков музыкантов. По версии организации, в этой музыке содержится пропаганда терроризма.
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