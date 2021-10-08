Власти Белоруссии ужесточили контроль над соблюдением антикоронавирусных мер

Главный санитарный врач Белоруссии и заместитель министра здравоохранения Александр Тарасенко заявил, что с 9 октября 2021 года в Белоруссии становятся обязательными ношение масок и соблюдение социальной дистанции в общественных местах.

"С 9 октября наши граждане обязаны носить маски и соблюдать дистанцию в магазинах, объектах общественного питания, бытового обслуживания, при посещении театров, кинотеатров, культурно-массовых мероприятий, стадионов, предприятий, учреждений здравоохранения, аптек и других объектов", — цитирует Тарасенко БелТА.

Соблюдать правила необходимо будет и в общественном транспорте всех видов, включая такси. С 9 октября также будут приняты некоторые изменения, связанные с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в Минске и в других регионах республики.

Соблюдение предписаний будет контролироваться санитарно-эпидемиологической службой, МВД и Минтрансом. Замминистра здравоохранения отметил, что на первом этапе будет проводиться мониторинг, а затем возможно применение и других мер. Речи об административных мерах взыскания пока нет, уточнил Тарасенко.