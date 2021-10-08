Голикова: Хотя бы одну дозу вакцины от ковида получили 47,8 млн россиян

Почти 48 миллионов россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, при этом большая часть из них полностью завершили вакцинацию. Такие данные озвучила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Важнейшим мероприятием по снижению смертности от CoViD-19 является вакцинация. На 8 октября численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила 47,8 млн человек, полностью вакцинировано 42,4 млн человек, вакцинировано повторно 2,1 млн человек", — сказала она.