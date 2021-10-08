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Голикова: Хотя бы одну дозу вакцины от ковида получили 47,8 млн россиян

По её словам, вакцинация является важнейшим мероприятием по снижению смертности от CoViD-19.

8 октября, 16:37
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Почти 48 миллионов россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, при этом большая часть из них полностью завершили вакцинацию. Такие данные озвучила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Важнейшим мероприятием по снижению смертности от CoViD-19 является вакцинация. На 8 октября численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила 47,8 млн человек, полностью вакцинировано 42,4 млн человек, вакцинировано повторно 2,1 млн человек", — сказала она.

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Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург допустил введение постоянной иммунизации от коронавируса. В настоящий момент институт занимается разработкой единой вакцины от гриппа и ковида. Клинические испытания начнутся в конце следующего года.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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