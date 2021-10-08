Италия рассматривает возможность признания цикла вакцинации "Спутником V"
Там также обсуждают вариант введения дополнительной дозы вакцины от коронавируса другого типа тем, кто прививался не признанными ВОЗ или ЕМА препаратами.
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Медицинские власти Италии не исключают возможность признания полного цикла вакцинации российским препаратом "Спутник V". Об этом в ходе пресс-конференции заявил представитель Минздрава и член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Джанни Рецца.
"Изучаются две возможности. Одна из них предполагает введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса другого типа тем, кто был вакцинирован в других странах препаратами, которые не признаны Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), а также ВОЗ. Но в этом случае нужно заключение регулирующего органа", — сказал он.
В качестве другой возможности представитель Минздрава предложил признать полные циклы вакцинации этими препаратами за рубежом. По его словам, в настоящее время рассматриваются оба варианта, а решение будет принято в ближайшие несколько дней.
Ранее в Италии заявили о возможности ввода другой вакцины получившим "Спутник V". Дело в том, что эффективность российского препарата там до сих пор не признана и получить ковид-сертификат по нему нельзя.
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