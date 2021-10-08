В Крыму из-за ковида запретят детские утренники и ограничат работу общественного транспорта

Власти Крыма с 11 октября запретят проведение мероприятий с родителями в дошкольных учреждениях, а с 23:00 до 8:00 мск введут запрет на коммерческие пассажирские перевозки. Об этом сообщается в соответствующем указе на сайте правительства региона.

Вместе с тем будет приостановлена работа водных аттракционов с моторными лодками и другими маломерными судами. Также, по словам главы Крыма Сергея Аксёнова, 50% сотрудников госучреждений и пожилых работников региона переведут на удалённую работу.

В Крыму с 11 октября ужесточат ковидные ограничения. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о том, что уровень вакцинации на предприятиях сферы туризма и услуг планируют довести до уровня не менее 80%.