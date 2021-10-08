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Дебют Терехова и Сафонов в воротах: Сборная России назвала стартовый состав на матч со Словакией

Встреча станет четвёртой для Валерия Карпина в роли главного тренера национальной команды.

8 октября, 17:23

Сборная России по футболу назвала стартовый состав на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Словакии. Встреча начнётся на "Ак Барс – арене" в Казани в 21:45 по московскому времени.

Место в воротах вновь займёт Матвей Сафонов. В обороне выйдут Сергей Терехов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев и Алексей Сутормин. Среднюю линию составят Дмитрий Баринов, Александр Ерохин и Далер Кузяев. Чуть выше — Арсен Захарян и Зелимхан Бакаев, а на острие атаки с первых минут будет действовать Фёдор Смолов.

Для защитника "Сочи" Терехова матч станет первым в составе сборной России. Капитанскую повязку наденет хавбек "Зенита" Кузяев.

Верим в победу: Россияне оценили шансы сборной России в матче со Словакией

Верим в победу: Россияне оценили шансы сборной России в матче со Словакией

Отметим, что матч против Словакии станет четвёртым для Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России. Пока на его счету ничья с Хорватией (0:0), а также победы над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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