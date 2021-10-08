Сборная России по футболу назвала стартовый состав на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Словакии. Встреча начнётся на "Ак Барс – арене" в Казани в 21:45 по московскому времени.

Место в воротах вновь займёт Матвей Сафонов. В обороне выйдут Сергей Терехов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев и Алексей Сутормин. Среднюю линию составят Дмитрий Баринов, Александр Ерохин и Далер Кузяев. Чуть выше — Арсен Захарян и Зелимхан Бакаев, а на острие атаки с первых минут будет действовать Фёдор Смолов.

Кузяев — капитан, Захарян, Смолов и Бакаев в атаке!



Состав сборной России на матч против Словакии!#НашиПарни #РоссияСловакия pic.twitter.com/ekJ03CC9Tu — Сборная России (@TeamRussia) October 8, 2021

Для защитника "Сочи" Терехова матч станет первым в составе сборной России. Капитанскую повязку наденет хавбек "Зенита" Кузяев.