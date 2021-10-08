Врачи рассказали, когда в России снизится рост заболеваемости ковидом

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с "Москвой 24" рассказал, что большой прирост заразившихся коронавирусом связан с недостаточным уровнем вакцинации и сезонным фактором. По словам эксперта, пик заболеваемости в России ещё впереди.

"Думаю, что ещё до ноября должно прирастать количество заразившихся, то есть ещё месяц придётся потерпеть. Предполагаю, что до 35 тысяч в сутки мы можем дойти и даже перейти этот порог", — подчеркнул специалист.

Но примерно с 5 по 10 ноября ситуация должна стабилизироваться, а показатели могут начать медленно снижаться, считают медики. Однако это будет зависеть от каждого конкретного региона и введённых им ограничительных мер. В свою очередь врач-иммунолог Владимир Болибок считает, что пик заболеваемости в России сместится на декабрь-январь.

"Мы всё время говорим о достижении коллективного иммунитета и не можем достигнуть его из-за низкого уровня вакцинации. Те люди, которые получали вакцину в начале 2021 года, у них иммунитет ослабевает, и они тоже становятся восприимчивы к коронавирусу", — отметил он.