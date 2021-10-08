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Молодёжная сборная России по футболу победила Северную Ирландию в квалификации ЧЕ-2023

После трёх встреч в активе команды Михаила Галактионова имеются две победы и поражение.

8 октября, 17:50
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Молодёжная сборная России по футболу победила команду Северной Ирландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года со счётом 1:0. Встреча прошла на "Арене Химки".

Единственный гол был забит в первом тайме. Его автором стал защитник Данила Прохин, выступающий в РПЛ за "Сочи".

Сборная России набрала шесть очков, у команды две победы и одно поражение в отборочном турнире. В таблице подопечные Михаила Галактионова занимают второе место, уступая по дополнительным показателям Испании, у которой игра в запасе.

Молодёжная сборная России потерпела разгромное поражение от Испании

Молодёжная сборная России потерпела разгромное поражение от Испании

Финальный турнир молодёжного Евро пройдёт с 9 июня по 2 июля 2023 года в Грузии и Румынии. Прямые путёвки в финальный турнир получат победители групп и лучшая из команд, занявших второе место. Остальные сборные, финишировавшие на второй позиции, примут участие в стыковых встречах.

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд

Отборочный турнир. Группа С

Россия – Северная Ирландия — 1:0

Гол: Прохин 16' (1:0)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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