Молодёжная сборная России по футболу победила Северную Ирландию в квалификации ЧЕ-2023

Молодёжная сборная России по футболу победила команду Северной Ирландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года со счётом 1:0. Встреча прошла на "Арене Химки".

Единственный гол был забит в первом тайме. Его автором стал защитник Данила Прохин, выступающий в РПЛ за "Сочи".

Сборная России набрала шесть очков, у команды две победы и одно поражение в отборочном турнире. В таблице подопечные Михаила Галактионова занимают второе место, уступая по дополнительным показателям Испании, у которой игра в запасе.

Финальный турнир молодёжного Евро пройдёт с 9 июня по 2 июля 2023 года в Грузии и Румынии. Прямые путёвки в финальный турнир получат победители групп и лучшая из команд, занявших второе место. Остальные сборные, финишировавшие на второй позиции, примут участие в стыковых встречах.