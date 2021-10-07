Миллионы за жестокость: Что Роман Ковалёв может получить с хулиганов, которые жестоко избили его в метро Глава СКР Александр Бастрыкин намерен наградить Романа Ковалёва медалью "Доблесть и отвага" за то, что тот заступился в метро за людей и был избит. Ему предстоит долгое и дорогое лечение. За чей счёт? 7 октября, 17:18 Коллаж © LIFE. Фото © Telegram / SHOT, © Shutterstock

Вот уже несколько дней социальные сети по всей стране обсуждают историю, произошедшую в московском метрополитене 4 октября. Вечером в вагон поезда на Арбатско-Покровской линии ввалились трое явно нетрезвых бородатых мужчин, которые стали вести себя вызывающе, задирали пассажиров, приставали к девушкам. Где-то на перегоне между станциями "Измайловская" и "Первомайская" одна из пассажирок сделала им замечание, на что хулиганы бурно отреагировали, принявшись оскорблять и её.

— Они громко шумели, я вежливо попросил их вести себя потише... Тот, который в красном был, подорвался, вскочил. Я посчитал нужным подойти, — рассказал Роман Ковалёв, который в тот момент находился в этом вагоне.

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Рома — обычный парень, работает барменом. Активно занимается спортом и регулярно посещает тренажёрный зал. Хулиганы восприняли слова Романа как вызов и набросились на него. Завязалась неравная драка. Даже после того как Романа повалили на пол, самый агрессивный из нападавших стал методично и сознательно бить его ногой по голове, не обращая внимания на крики находящихся в вагоне людей. От этих ударов Роман мог умереть, но вместо того, чтобы осадить своего озверевшего приятеля, остальные подбадривали его и кидались с кулаками на окружающих, которые пытались его остановить.

После показательной расправы хулиганы выбежали на станции "Первомайская" и попытались скрыться на улице. Однако по их следам уже шли полицейские. С помощью камер видеонаблюдения они смогли их вычислить. При задержании дебоширы оказали сопротивление: один достал складной нож, другой — перцовый баллончик. В итоге их жёстко скрутили. Проходящие мимо прохожие даже пытались заступиться за молодых людей, однако полицейские им быстро объяснили, что здесь происходит.

Хулиганами оказались уроженцы Республики Дагестан — 26-летний Гасан Залибеков, 22-летний Ханмомали Ханмагомедов и 21-летний Ибрагим Мусалаев. Двое парней ранее были судимы за кражу и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Фигуранты дела уже признали свою вину на камеру и заявили, что сожалеют о случившемся. Их арестовали на два месяца.

Первоначально МВД возбудило уголовное дело по статье "Хулиганство". Однако после поручения главы СКР Александра Бастрыкина отнестись к расследованию особенно тщательно дело переквалифицировали на более тяжкие статьи — "Покушение на убийство из хулиганских побуждений" и "Применение насилия в отношении представителя власти". По этим статьям дебоширам грозит уже до 12 лет лишения свободы. Самого Романа Бастрыкин решил наградить ведомственной медалью "Доблесть и отвага". Сейчас готовятся документы.

Что касается Романа, то у него разбито лицо и сломаны некоторые кости. Он ожидает операцию по вправлению носа, возможно, ему поставят титановую пластину для сращивания скулы. Никаких извинений от хулиганов он не хочет — только справедливое наказание с максимальным сроком лишения свободы. Чтобы другим неповадно было так себя вести.

По статьям, которые вменяют дебоширам, нет штрафов, но Ковалёв может рассчитывать на компенсацию. Адвокат Григорий Сарбаев рассказал Лайфу, что она состоит из нескольких блоков. Первый — это всё, что связано с лечением, — зависит от стоимости операций и лекарств, которые ему потребуются, а также периода реабилитации. Второе направление, связанное с ущербом для личности, — если на его лице останутся шрамы. Тем более что у него работа на публике. Третье — это компенсация трудовых доходов. Ну и последнее — возмещение морального вреда. В последнем случае стандартных цифр нет. Каждый оценивает свои моральные страдания индивидуально: один, например, больше никогда не сможет спускаться в метро, у другого будут переживания из-за повреждённого лица и тела. Всё это может отразиться на дальнейшей жизни, распорядке, сне, аппетите. Эти страдания имеют финансовое отражение.

Суд взял под стражу приезжих, жестоко избивших парня в московском метро. Видео © ГУ МВД РФ по Москве

— Лечение может достигать нескольких сотен тысяч рублей. Если останутся шрамы и их нужно будет устранять — это дополнительные расходы. Моральный вред может измеряться в сотнях тысяч или даже в миллионах, — пояснил адвокат Григорий Сарбаев.

Оценить затраты и моральный ущерб Роман сможет после лечения. В любой момент следствия он может подать свой гражданский иск к обвиняемым.

— Гражданский иск будет подшит к делу и рассмотрен судом в день приговора. Теоретически обвиняемые или их представители могут в любой момент договориться о компенсации с потерпевшим, выплатить ему деньги. В этом случае он может вообще отказаться от претензий в их адрес. Это обстоятельство может стать веским поводом для смягчения приговора. Если обвиняемые не собираются платить, то после вынесения приговора их имущество могут продать либо будут вычитать деньги из их зарплаты в колонии. Напомню, что потерпевший может влиять на решение суда при рассмотрении ходатайств заключённых об УДО. Если с ним до конца не расплатились, УДО заключённому не видать, — пояснил Лайфу управляющий партнёр адвокатского бюро "Михальчик и партнёры" Алексей Михальчик.

Как только появились ролики об избитом бармене, неравнодушные люди сразу же решили оказать ему финансовую помощь — они скидывали деньги тому на карту. До сих пор непонятно, сколько времени Роман проведёт без работы. Деньги ему потребуются.

По данным Лайфа, родители хулиганов живут в Дагестане весьма скромно, поэтому вряд ли смогут выплатить компенсацию.

В Дагестане отреагировали на произошедшее в московском метро крайне негативно.

— Очень неприятно, что своими поступками такие безответственные люди дискредитируют дагестанскую молодёжь, позорят своё имя и свои семьи, — заявил министр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов.

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Родственники задержанных шокированы поведением своих детей и внуков. Говорят, что никогда не замечали за ними агрессии и не понимают, как они могли такое совершить.

Авторы Станислав Сенькин